Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fahnen gestohlen; Briefkästen beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Biedenkopf - Fahnen gestohlen

Unbekannte Diebe stahlen in der Straße Auf der Kreuzweise zwei gehisste Fahnen. Es handelt sich dabei um die Landesflaggen von Berlin und Schleswig-Holstein. Die Fahnen sind 90 x 60 Zentimeter groß und haben neben dem wesentlich bedeutsameren ideellen einen reinen Sachwert von 170 Euro. Sie wehten an einem silbernen Fahnenmast auf einem Privatgrundstück. Der Diebstahl war am Samstag, 22. März, zwischen 12 und 17 Uhr

Rauschenberg - Briefkästen beschädigt

Nach der wiederholten Beschädigung mehrerer Briefkästen eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Schwimmbad sucht die Polizei Zeugen. Wer hat die Manipulationen an den Postfächern gesehen? Wer kann Hinweise zum Täter geben? Zu den letzten Beschädigungen kam es zwischen Freitag, 21. und Sonntag, 23. Juni. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kirchhain, Tel. 06422/3041.

