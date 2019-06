Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Lastwagenfahrer mit über 2 Promille

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg/Gießen -

Einer aufmerksamen Streife der Wachpolizei fiel am Montag, 24. Juni, auf der Fahrt über die Autobahn von Marburg nach Gießen ein Lastwagenfahrer wegen seiner Schlangenlinienfahrt auf. Sie zog den Sattelzug in Staufenberg Nord von der Autobahn und kontrollierte den Fahrer. Der 52 Jahre alte Fahrer aus Litauen stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Sein Alkotest zeigte um 11.30 Uhr einen Wert von über 2,2 Promille an. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und stellte den Lkw-Schlüssel sicher.

