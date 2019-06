Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Schwimmbad-Kiosk; Graffiti am Schlossberg-Center; Schranke beschädigt; ...und noch weitere Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain - Einbruch in Schwimmbad-Kiosk

In der Nacht zum Dienstag, 25. Juni drangen Einbrecher zwischen 20.30 und 06.30 Uhr in den Kiosk des Freibades in Kirchhain ein. Der oder die Täter erbeuteten das wenige Wechselgeld aus der Kasse. Wer hat zu fraglichen Zeit Bewegung im Schwimmbad, speziell am Kiosk bemerkt? Wer hat Personen gesehen und kann sie beschreiben? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0Graffiti am Schlossberg-Center.

Marburg - Graffiti am Schlossberg-Center

Am Dienstag, 25. Juni, befanden sich neue Graffitis an einer Fassade des Schlossbergcenters. Der neuerliche Schaden beläuft sich auf mindestens 200 Euro. Die Polizei ermittelt auch in diesem Fall wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat den oder die Sprayer bei ihrem Handeln beobachtet? Wer kann sie beschreiben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Schranke beschädigt

Bereits von Freitag auf Samstag, 15. Juni, entstand an der Schranke hinter dem Hörsaalgebäude in der Biegenstraße 14 ein Schaden. Noch steht weder fest, wie hoch der Schaden ist noch wie er entstand. Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

...und noch weitere Unfallfluchten

Wetter - Schwarzer Fiat 500 beschädigt

Als die junge Fahrerin am Mittwoch, 19. Juni, um 16 Uhr ihren schwarzen Fiat 500 auf dem Rewe-Parkplatz An der bleiche verlässt, sit der Wagen unbeschädigt. Als sie gut 15 Minuten später zurückkehrt, stellt sie den vom Heck bis zur Fahrertür verlaufenden Schaden fest. Aufgrund der Spuren geht die Polizei derzeit von einer Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver und nicht von einer Sachbeschädigung aus. Der Schaden durch die Kratzspuren beläuft sich auf mindestens 1300 Euro. Hinweise auf ein verursachendes Auto und/oder dessen Fahrer/Fahrerin ergaben sich bislang nicht. Wer hat den Unfall gesehen oder ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu dem Unfall gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Gladenbach - Schaden blieb unbemerkt

Der am weißen A-Klasse Daimler entstandene Schaden blieb trotz seines Ausmaßes für zumindest drei Tage sogar von der Autobesetzerin unbemerkt. Der Schaden vorne rechts beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Als einzige mögliche Unfallstelle kommt die Marktstraße in Gladenbach in Betracht. In der Einbahnstraße parkte der Daimler zur Unfallzeit zwischen 18.30 Uhr am Dienstag, 18. und 07.30 Uhr am Mittwoch, 19. Juni am linken Fahrbahnrand. Vermutlich streifte ein vorbeifahrendes großes Fahrzeug, eventuell ein Lastwagen oder auch ein Bus den Daimler und verursachte den Schaden. Vermutlich blieb die Kollision vom Verursacher unbemerkt. Die Daimlerfahrerin schließt einen anderen Unfallzeitpunkt und Unfallort aus.

