Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - 20-jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lünne (ots)

Ein 20-jähriger Mann aus Schapen wurde gestern Abend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Der junge Mann fuhr mit seinem PKW gegen 19:30 Uhr die Beestener Straße in Richtung Lünne, als er eingangs einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam und sich mehrfach überschlug. Der Wagen kam im Straßengraben zum Stehen. Der 20-jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem PKW entstand Totalschaden, dieser musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell