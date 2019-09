Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen

Gossersweiler-Stein und Silz (ots)

Am Montag, 02.09.2019, wurden in der Zeit von 07:15Uhr bis 08:45 Uhr, an der Grundschule Gossersweiler-Stein und am Kindergarten in Silz, Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei wurde insbesondere die Kindersicherung überprüft. Bei 10 kontrollierten Fahrzeugen mussten 4 Fahrzeugführer beanstandet werden. Ein Fahrzeugführer beförderte ein Kind ohne Kindersitz. Im wurde gar die Weiterfahrt untersagt.

