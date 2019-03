Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (kaw) Am 23.03.2019 kam es in der Zeit zwischen 12:00 Uhr - 13:05 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Bodenburger Str. zu einem Verkehrsunfall. Dabei beschädigte ein ausparkendes Fahrzeug den ordnungsgemäß geparkten Pkw einer 33-jährigen Frau aus Sehlem. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. An dem Pkw der Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen weißen Geländewagen (SUV) handeln.

Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Fahrzeug nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell