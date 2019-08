Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Angetrunken und unversichert mit Elektroroller unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gegen 02:00 Uhr am 14.08.2019 wurde ein 27-jähriger Mann aus Haßloch in der Hindenburgstraße kontrolliert, da er auf einem Elektroroller ohne Beleuchtung auf dem Bürgersteig unterwegs war. Im Laufe der Kontrolle wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 0,69 Promille. Zudem zeigte der Fahrer Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum. Am Roller war kein Versicherungskennzeichen angebracht und er war demnach auch nicht versichert. Angeblich wurde der Roller von einem Freund ausgeliehen, was vor Ort nicht verifiziert werden konnte. Der Roller wurde zunächst sichergestellt, dem Haßlocher wurde eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß gegen die 0,5-Promille-Grenze eingeleitet.

