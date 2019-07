Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Kästorf, Zu dem Balken 01.07.2019, 15.10 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorradfahrer ereignete sich am Montagnachmittag auf der Straße Zu dem Balken. Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen befuhr ein 44 Jahre alter Fahrzeugführer aus Wolfsburg gegen 15.10 Uhr mit seinem VW Passat die Oebisfelder Straße und wollte nach links auf die Straße Zu dem Balken in Richtung B 188 abbiegen. Da zu dieser Zeit auf der Straße Zu dem Balken aufgrund hohen Verkehrsaufkommens Stillstand herrschte, tastete sich der 44-Jährige in die Fahrbahn hinein. Hierbei unterstützte ihn die Fahrerin eines Linienbusses, in dem sie ihm die freie Fahrspur signalisierte. Plötzlich und für alle Beteiligten unvorhersehbar kam auf der Straße Zu dem Balken aus Richtung der B 188 ein 51 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Landkreis Gifhorn, der mit seiner Suzuki GSX-R 110 an der Fahrzeugschlange vorbeifuhr, auf der Gegenfahrspur eine Verkehrsinsel umfuhr, den Linienbus noch überholte und anschließend mit dem Passat kollidierte. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht werden. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden von 2.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell