Polizei Münster

POL-MS: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Münster (ots)

Nach einem versuchten Einbruch am Montag (29.07., zwischen 6:40 Uhr und 11:50 Uhr) in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Berler Kamp sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Unbekannten versuchten über die Terrassentür in das Haus zu gelangen. Beim Aufhebeln der Tür lösten die Einbrecher die Alarmanlage aus. Daraufhin brachen sie den Versuch ab und verschwanden unerkannt und ohne Beute in unbekannte Richtung. Aufmerksame Nachbarn hörten die Alarmanlage und riefen die Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Andreas Bode

Telefon: 0251-275-1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell