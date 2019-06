Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht beobachtet und Polizei eingeschaltet

Steinweiler, 29.06.2019, 19:25 Uhr (ots)

Am 29.06.2019 um 19:25 Uhr fuhr ein 70-jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße mit seinem PKW von Kandel kommend in Fahrtrichtung Steinweiler. Am Ortseingang Steinweiler streifte er einen geparkten PKW am Straßenrand. Trotz der Tatsache, dass die Scheibe seiner Beifahrerseite brach, fuhr er ohne anzuhalten weiter. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer nahm den Zusammenstoß wahr, verständigte die Polizei und folgte dem Unfallverursacher bis zu dessen Wohnanschrift. Dort stellte sich anschließend auch der vermutliche Grund für den Verkehrsunfall mit anschließender Flucht heraus, denn die Polizeibeamten konnten bei dem Unfallflüchtigen Alkoholgeruch feststellen.

Dem PKW-Führer wurde eine Blutprobe entnommen. Neben der vorläufigen Beschlagnahme des Führerscheines wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

