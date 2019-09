Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen gesucht

Bad Bergzabern (ots)

Am Montag, 02.09.2019, gegen 19:30 Uhr, wurde im Maxburgring, in der Nähe eines Spielplatzes, ein 10-jähriger Junge angesprochen und aufgefordert sich für eine angebliche Beleidigung zu entschuldigen. Der Junge entschuldigte sich, musste aber trotzdem einen Schlag auf den Arm hinnehmen. Anschließend wurden dem Jungen die Füße weggezogen, sodass er auf den Boden stürzte. Einer der beiden Täter trat auf den am Boden liegenden Jungen ein. Der zweite Täter beleidigte den 10-Jährigen. Gesucht werden zwei Jungen im jugendlichen Alter und einer Größe von circa 170cm. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den beiden Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@Polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

