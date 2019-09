Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Günne - Handtasche aus Auto gestohlen

Möhnesee (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20:15 Uhr, stellte ein 34-jähriger Erwitter seinen roten VW auf dem Parkplatz an der Möhnetalsperre ab. Zusammen mit einer 41-jährigen Frau verließ er das Fahrzeug. Sie waren noch nicht weit gekommen, als die beiden ein Scheppern vernahmen und zum Auto zurückkehrten. Die Scheibe der Beifahrerseite war eingeschlagen worden und die Handtasche der Erwitterin war mitsamt Bargeld, Schlüsseln und diverser Papiere verschwunden. Die Polizei in Soest sucht Zeugen, die unter der Nummer 02921-91000 Hinweise zu dem Vorfall geben können. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell