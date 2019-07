POL-PDMY: Pressebericht der PI Adenau für das Wochenende 19.07.-21.07.2019

Polizeidirektion Mayen

Pressebericht der PI Adenau für das Wochenende 19.07.-21.07.2019

Adenau (ots)

Im vorgenannten Berichtszeitraum ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Adenau insgesamt neun Verkehrsunfälle. Konnte festgestellt werden, dass bei den meisten der vorgenannten Verkehrsfälle glücklicherweise nur Sachschaden zu verzeichnen war, mussten jedoch auch vier Verkehrsunfälle aufgenommen werden, bei denen sich die Unfallbeteiligten Verletzungen zuzogen, die einer weiteren ärztlichen Versorgung bedurften. In einem konkreten Fall kam es am späten Samstagnachmittag, den 20.07.2019 gegen ca. 17:00 Uhr, im Rahmen einer Touristenfahrt auf der Nordschleife zu einem schweren Verkehrsunfall, wonach ein Fahrzeug im Streckenabschnitt Schwedenkreuz, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, von der Fahrbahn abkam und nach mehrfachem Überschlag auf der Fahrbahn wieder zum Stehen kam. Durch die Freiwillige Feuerwehr mussten die beiden ausländischen Fahrzeuginsassen aus dem Fahrzeuginnenraum befreit werden, so dass sie im weiteren einer ärztlichen Versorgung zugeführt werden konnten. Beide Fahrzeuginsassen wurden mittels Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde ein Gutachter mit der Erstellung eines Verkehrsunfallgutachtens beauftragt, wobei für die polizeiliche Verkehrsunfallaufnahme auch der Polizeihubschrauber hinzugezogen wurde. Der entstandene Sachschaden aller geschehenen Verkehrsunfälle wird auf eine Summe von ca. 27.000 Euro geschätzt.

Wershofen. Zum Diebstahl einer Wildtierkamera kam es im Tatzeitraum zwischen Donnerstag, den 18.07.2019 gegen 22:30 Uhr bis Freitag, den 19.07.2019 gegen 13:30 Uhr in Wershofen. Demnach wurde hier von einem Grundstück im Bereich der Hauptstraße die vorgenannte Wildtierkamera durch einen derzeit unbekannten Täter entwendet.

Baar. Am Freitag, den 19.07.2019, in der Zeit zwischen 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr, wurde eine Geschwindigkeitsmessung auf der B 258, Höhe Ortslage Oberbaar, durchgeführt. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit von erlaubten 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften, sowohl in Fahrtrichtung Nürburgring, als auch in Fahrtrichtung Mayen, durch insgesamt 125 Fahrzeugführer missachtet wurde. Neben empfindlichen Verwarn- und Bußgeldern müssen zwei verantwortliche Fahrzeugführer auch mit einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

Zeugen, die Angaben zum Diebstahl in Wershofen machen können, werden gebeten sich unter der Tel.: 02691/925-0 bei der Polizei in Adenau zu melden.

