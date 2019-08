Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Cappel - Autos zerkratzt

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, im Zeitraum von 18:00 bis 19:35 Uhr, wurden auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Cappeler Stiftsallee mindestens zwei Autos beschädigt. Die beiden Pkw wurden vermutlich mit einer Holzlatte mit mehreren Nägeln zerkratzt. Das Tatwerkzeug konnte in der Nähe aufgefunden werden. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 3300,- EUR geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (lü)

