Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radfahrerin leicht verletzt

Lippstadt (ots)

An der Kreuzung Woldemei/Klusetor kam es am Donnerstag um 15:00 Uhr zu einem Unfall. Eine 56-jährige Lippstädterin war mit ihrem Renault auf der Straße Klusetor in Richtung Lange Straße unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte sie geradeaus weiter zu fahren. Dabei übersah sie eine Radfahrerin die von rechts kommend auf dem Radweg der Woldemei unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich die 75-jährige Radlerin aus Lippstadt auf ihrem Pedelec leicht verletzte. Der Sachschaden wird auf insgesamt etwa 2100,- EUR geschätzt. (lü)

