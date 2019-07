Bundespolizeidirektion München: Nächste Schleusungsaktion vereitelt - Bundespolizei nimmt Pakistaner bei Mittenwald fest - Mutmaßlicher Schleuser wegen mehrerer Delikte angezeigt

Bundespolizeidirektion München

Nicht einmal 24 Stunden nach Vereitelung einer gefährlichen Einschleusung von sechs Irakern auf der Staatsstraße zwischen Leutasch (Bezirk Innsbruck) und Mittenwald, hat die Bundespolizei am Donnerstag (25. Juli) bei Grenzkontrollen in der Zugspitzregion erneut einen mutmaßlichen Schleuser gefasst. Der pakistanische Fahrer, der offenbar drei Landsleute gegen Bezahlung illegal über die Grenze gebracht hatte, wurde auf der B2 bei Mittenwald festgenommen. Seit Freitag befindet er sich in Untersuchungshaft. Die zuständige Bundespolizeiinspektion in Rosenheim ermittelt allerdings nicht nur wegen Einschleusens von Ausländern gegen den gesuchten Mann.

Wie seine drei Begleiter im Alter von 17, 31 und 34 Jahren konnte sich auch der Fahrzeugführer gegenüber den Bundespolizisten nicht ordnungsgemäß ausweisen. Der Pakistaner wurde daher nicht nur der Schleuserei, sondern auch selbst der versuchten illegalen Einreise beschuldigt. Da er eine italienische Asylkarte mitführte, war es möglich, seine Personalien nachzuvollziehen. Wie sich rasch herausstellte hatte das Amtsgericht Lindau Mitte 2017 gegen ihn einen Strafbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erlassen. Laut des entsprechenden Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Kempten hat der 41-Jährige noch eine Geldstrafe in Höhe von 650 Euro zu zahlen oder ersatzweise eine 65-tägige Freiheitsstrafe zu verbüßen.

Bei der Durchsuchung des mitgeführten Gepäcks entdeckten die Bundespolizisten einen pakistanischen Führerschein des Fahrers. Die Überprüfung des Dokuments ergab, dass es sich um eine Fälschung handelt. Da der mutmaßliche Schleuser offenbar über keinen Führerschein verfügt, wurde er wegen des Verschaffens beziehungsweise der Einfuhr der falschen Urkunde und zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Im Wagen fanden die Beamten schließlich noch ein Einhandmesser, das zugriffsbereit in der Seitentüre lag. Daher wurde auch einen Verstoß gegen das Waffengesetz zur Anzeige gebracht.

Ersten Erkenntnissen der Bundespolizei in Rosenheim zufolge soll der Fahrzeugführer für die Beförderung der drei pakistanischen Mitfahrer von Italien nach Deutschland mehrere hundert Euro kassiert haben. Das aufgefundene Geld wurde sichergestellt. Die Bundespolizei führte den mutmaßlichen Schleuser am Freitag beim Amtsgericht in München vor. Dieses entschied, den Mann in Untersuchungshaft zu nehmen. Er wurde in ein Münchner Gefängnis eingeliefert. Ferner ist auf richterliche Anordnung hin der eine der beiden erwachsenen Geschleusten in Zurückweisungshaft genommen worden. Der andere wurde der zuständigen Ausländerbehörde zugeleitet. Dort wird bestimmt, ob ein weiterer Verbleib im Land in Frage kommt. Der Minderjährige konnte der Obhut des Jugendamtes in Garmisch-Partenkirchen anvertraut werden.

