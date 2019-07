Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Mehr Insassen als Sitzplätze - Ermittlungen wegen lebensgefährdender Schleusung: Bundespolizei fasst mutmaßlichen Wiederholungstäter bei Schleusungsaktion

Mittenwald / Rosenheim

Die Bundespolizei hat am Mittwoch (24. Juli) bei Mittenwald eine lebensgefährliche Schleusung beendet. Der irakische Fahrzeugführer versuchte, mehrere Landsleute illegal über die Grenze zu bringen. In seinem Auto saßen ungesichert mehr Personen, als überhaupt Sitzplätze verfügbar waren. Bereits 2018 hatte der Mann wegen Einschleusens eine Bewährungsstrafe erhalten. Auf richterliche Anordnung hin muss der 48-Jährige in Untersuchungshaft.

In den frühen Morgenstunden stoppten Bundespolizisten bei Mittenwald einen Pkw mit italienischen Kennzeichen. Der irakische Fahrer wies sich ordnungsgemäß aus. Die sechs weiteren Insassen, darunter drei Kinder, waren ohne Dokumente unterwegs. Laut eigenen Angaben stammen sie ebenfalls aus dem Irak. Da der Wagen insgesamt nur fünf Sitzplätze hat, mussten sich die Kinder einen Platz teilen beziehungsweise die Fahrt auf dem Schoß eines Erwachsenen verbringen. Es gab keine Kindersitze und keiner der Mitfahrer war angeschnallt. Die Bundespolizei Rosenheim ermittelt gegen den Fahrzeugführer wegen Einschleusens von Ausländern unter lebensgefährdenden Umständen.

Einer der Migranten wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an eine Aufnahmestelle für Flüchtlinge weitergeleitet. Die übrigen fünf Personen werden voraussichtlich unmittelbar wieder nach Griechenland zurückkehren müssen, da sie dort bereits von den zuständigen Behörden registriert worden waren. Der Haftrichter in München hat für den mutmaßlichen Schleuser die Untersuchungshaft angeordnet.

