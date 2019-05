Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Limburgerhof (ots)

Am 28.05.19, um 11:05 Uhr, beobachteten in der Speyerer Straße eine in ihrem Fahrzeug sitzende Schifferstadterin und ihr Begleiter, wie sich die Hecktür eines Lieferwagens beim Anfahren öffnete und ein am Fahrbahnrand stehendes Fahrzeug streifte. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern und obwohl er darauf angesprochen wurde, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Vorbildlich hingegen verhielten sich die Zeugen, welche sich das Aussehen des Fahrers und vor allem das Kennzeichen des Transporters merkten und der Polizei mitteilten. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 4950 oder per Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

