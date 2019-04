Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrzeug überschlägt sich

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am frühen Morgen des 30.04.2019 kam eine Bielefelderin mit ihrem Fahrzeug von der Detmolder Straße ab und kollidierte mit der Mittelschutzwand.

Am Dienstag gegen 06:00 Uhr befuhr die 67-jährige Bielefelderin mit ihrem VW Caddy die Detmolder Straße stadteinwärts. Nach der Kreuzung mit der Breslauer Straße kam die Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort beginnende Mittelbebauung. Das Fahrzeug überschlug sich und kam mittig der Fahrbahn zum Stehen. Die 67-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Detmolder Straße von der Einmündung des Ostrings an für den einwärts fahrenden Verkehr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell