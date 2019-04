Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannter entwendet Navigationsgerät aus einem Fahrzeug - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Zwei aufmerksame Zeuginnen bemerkten am Sonntag, den 28.04.2019, einen Diebstahl am Siekerwall und verständigten die Polizei.

Eine 27-jährige Bielefelderin und eine 19-jährige Frau aus Dassel warteten an der Haltestelle Landgericht auf die Stadtbahn, als sie gegen 20:15 Uhr ein verdächtiges Geräusch wahrnahmen. Durch die Büsche, die die Grünfläche des Niederwalls vom Siekerwall trennen, beobachteten sie einen Mann, der aus dem Fenster eines dort geparkten Fahrzeugs ein Gerät mit Kabel entwendete. Danach bestieg der Unbekannte ein mitgeführtes Fahrrad und fuhr auf dem Siekerwall in Richtung Rathaus davon. Die eintreffenden Beamten stellten fest, dass sich der Täter über die Seitenscheibe gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginneren verschafft hatte. Der 53-jährige Besitzer des Fahrzeugs bestätigte, dass er ein mobiles Navigationsgerät im Auto zurückgelassen hatte und nun nicht mehr an seinem Platz sei. Die Zeuginnen beschrieben den Täter wie folgt: Der Mann ist etwa 40 Jahre alt und trug zur Tatzeit dunkle Kleidung mit einer dunklen Mütze. Auf dem Rücken trug er einen blauen Rucksack. Er machte auf die Frauen einen verwahrlosten Eindruck.

Hinweise zum Diebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell