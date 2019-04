Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Autoscheibe eingeschlagen und Tasche gestohlen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 16 Uhr hat ein unbekannter Täter die Scheibe eines auf dem Parkplatz Bergfriedhof abgestellten VW Golf Plus eingeschlagen. Anschließend entwendete der Täter eine Handtasche aus dem Fußraum der Beifahrerseite. In dieser befanden sich eine Geldbörse mit diversen Karten sowie Bargeld und ein Handy.

Personen, die hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

