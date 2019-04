Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt

Fußgänger angefahren

Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Wie erst heute bekannt wurde, kam es am Dienstag, 02.04.19, zu einem Verkehrsunfall in der Mittelstraße Höhe Ackerstraße bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Der 37-jährige lief zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr auf dem Gehweh, als ihm ein ausparkendes Fahrzeug im Bereich der Kniekehle erfasste und er stürzte. Trotz der erlittenen schweren Beinverletzung konnte sich der 37-jährige selbständig in ein Mannheimer Krankenhaus begeben, wo er stationär aufgenommen und operiert wurde. Der Fahrer des PKW flüchtete. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um ein schwarzes Auto gehandelt haben und von zwei weiblichen sowie zwei männlichen Personen besetzt gewesen sein soll. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel. 0621/33010, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

PvD

Harald Fahldiek

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell