Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gefährliche Körperverletzung - Lörrach-Tumringen

Freiburg (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am 24.08.2019, im Zeitraum zwischen 00:00 - 01:00 Uhr in Lörrach-Tumringen, An der Wiese, im Grüttpark.

Am Boden liegend wurde weiterhin auf den Geschädigten eingeschlagen und eingetreten, so dass er nach kurzer Zeit das Bewusstsein verlor. Aufgrund dessen sowie aufgrund der nächtlichen Sichtverhältnisse, konnte der Geschädigte keine Angaben zu der Anzahl bzw. Beschreibung der unbekannten Täterschaft abgeben.

Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen sollen sich bitte telefonisch unter der Tel.: 07621 / 176-0 melden.

