Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach, A98: Gefährlicher Laptop-Wurf aus Pkw - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS LÖRRACH:

Eine 31-jährige Autofahrerin befuhr am Freitag, kurz nach 13 Uhr, die Autobahn A 98 in Richtung Autobahndreieck Weil am Rhein. Zwischen den Ausfahrten Lörrach-Ost und -Mitte warf plötzlich der Mitfahrer eines vor ihr fahrenden, grauen VW Golfs einen Laptop aus dem Fenster. Dieser prallte gegen die Front des Fahrzeugs der Autofahrerin und beschädigte offenbar die dort verbaute Elektronik. Laut der geschädigten Autofahrerin ließ sich der VW-Fahrer nicht zum Anhalten bewegen, sondern setzte seine Fahrt fort.

Zeugen des ungewöhnlichen Vorgangs werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Tel. 07621 / 9800-0, in Verbindung zu setzen.

