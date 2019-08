Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wiederholt Werbeplakate mit Hakenkreuz beschmiert

Müllheim (ots)

Unbekannte Täter beschmierten in der heutigen Nacht (23.08.2019) nun zum dritten Mal in Folge die am Baustellenzaun einer Bank in der Werderstrasse in Müllheim angebrachten Werbeplakate der Bank mit einem Hakenkreuz. Bereits seit Dienstag, 20.08.2019 wurden jede Nacht zwei Plakate, auf denen Bankmitarbeiter abgebildet sind mit einem großen Hakenkreuz versehen. Insgesamt wurden 6 Plakate beschmiert. Da sich die Farbschmierereien nicht reinigen und entfernen lassen, hat die Bank die Plakate unverzüglich aus der Öffentlichkeit entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Das Polizeirevier Müllheim (Tel.: 07631-17880) bittet darum verdächtige Wahrnehmungen oder Personen umgehend zu melden und sucht Zeugen, die Hinweise auf die vergangenen Taten machen können.

