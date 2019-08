Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Warnung vor Schlüsseldienst-Wucher

Müllheim (ots)

Nachdem sich eine Bürgerin aus Badenweiler am 19.08.2019 ausgeschlossen hatte und nicht mehr in ihre Wohnung gelangte, organisierte sie sich über das Internet ihrer Nachbarin einen Schlüsseldienst, welcher nach rund 1 ½ Stunden bei ihr zu Hause eintraf. Zu ihrer Verwunderung erschien der Schlüsseldienst mit zwei Mann und einem Fahrzeug mit einem amtlichen Zulassungskennzeichen aus Essen.

Innerhalb von rund 10 Minuten öffnete einer der Mitarbeiter das Schloss der Wohnungstür, beschädigte dabei den Schließzylinder und musste diesen daraufhin auch austauschen. Die nun entstandene Rechnung in Höhe von rund 600 Euro sollte die Geschädigte in bar begleichen. In diesem Zusammenhang begleiteten die beiden geschäftstüchtigen Handwerker die Geschädigte bis an den Geldautomat, um dort gleich den Rechnungsbetrag zu kassieren. Die Geschädigte erstattete im Nachgang Strafanzeige beim Polizeirevier Müllheim. Ermittlungen wegen gewerbsmäßigem Wucher wurden eingeleitet.

Die von der Geschädigten in Anspruch genommene Dienstleistung würde bei einem lokalen und seriösen Schlüsseldienstunternehmen zwischen 100 und 150 Euro kosten.

Das Polizeirevier Müllheim bittet um besondere Aufmerksamkeit bei der Vergabe und Anforderung von Schlüsseldiensten oder Schädlingsbekämpfer. Nutzen Sie regionale und bekannte Firmen, mit denen sie vorab die entstehenden Kosten abklären. Auch der Schlüsseltechniker vor Ort wird ihnen die Kosten nochmals bestätigen können. Ziehen Sie bei der Türöffnung wenn möglich Nachbarn als Zeugen hinzu. Fragen Sie ihre Hausverwaltung, Hausmeister oder Nachbarn nach einer Empfehlung. Kontaktieren sie im Zweifel ihre Polizei.

