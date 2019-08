Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/Schauinslandstraße: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Freiburg (ots)

Am 22.08.2019, befuhr gegen 17:45 Uhr, ein 54jähriger Autofahrer die Schauinslandstraße in Richtung Günterstal. Kurz vor der Ortseinfahrt wurde er von einem anderen PKW, an einer unübersichtlichen Rechtskurve, überholt. Da dieser Autofahrerin beim Überholvorgang Gegenverkehr entgegen kam, zog sie plötzlich wieder nach rechts auf ihre Spur. Der Geschädigte und der Verkehrsteilnehmer, welcher sich im Gegenverkehr befand, mussten sehr stark abbremsen um eine Kollision zu verhindern.

Bei der Verursacherin handelt es sich um eine ca. 55 Jahre alte Frau mit schulterlangen blonden Haaren und einer kräftigen Statur. Zur Tatzeit trug sie eine Brille. Bei ihrem Auto handelt es sich um ein matt-graues Mini Cooper Cabrio. Über die Oberseite des PKW ziehen sich zwei dicke weiße Streifen.

Das Polizeirevier Freiburg-Süd bittet um Zeugenhinweise unter Tel: 0761-8824421.

