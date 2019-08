Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut. Einbruch in Jugendtreff - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Mit einem Brecheisen verschafften sich in der Nacht von Donnerstag, 22.08.19, auf Freitag unbekannte Täter Zutritt in den Jugendtreff auf dem Aarberg. Der Einbruchszeitraum liegt vermutlich zwischen 01.00 und 06.00 Uhr. Gestohlen wurde aus dem Jugendtreff in der Eichholzstraße eine Musikbox, eine Wasserpfeife und etwas Bargeld. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316351) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

