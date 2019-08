Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Fahrzeugbrand mit angrenzendem Gebäudeschaden in der Moltkestraße

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung) -

Am frühen Freitagmorgen, 23.08.2019, gegen 04.30 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Moltkestraße in Emmendingen gerufen. Dort war ein geparkter Pkw in einer Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in Brand geraten.

Der entstandene Brandschaden am Pkw und dem angrenzenden Wohnhaus wird auf circa 100.000 Euro geschätzt. Bezüglich einer möglichen Brandursache liegen bislang keine Erkenntnisse vor, die Polizei Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zur Brandbekämpfung waren insgesamt 23 Feuerwehrmänner mit fünf Fahrzeugen, das DRK mit zwei Fahrzeugen und vier Mann im Einsatz.

