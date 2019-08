Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung: Kleines Wiesental

Wieslet: Schwerer Verkehrsunfall - Motorradfahrer tödlich verunglückt - Lkw-Fahrer gesucht

Freiburg (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei überholte der Motorradfahrer zwischen Wieslet und Enkenstein einen Lkw mit Anhänger. Hierbei übersah er offensichtlich einen entgegenkommenden Volvo, welcher in Richtung Wieslet fuhr. Bei dem Frontalzusammenstoß zog sich der 27 jährige Motorradfahrer tödliche Verletzungen zu. Der 70 jährige Volvo-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. In diesem Zusammenhang sucht das Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, den Lkw-Fahrer. Dieser hatte wohl nach dem Unfall kurz angehalten, war dann jedoch in Richtung Schopfheim weggefahren. Es handelt sich dieses Jahr um den vierten Unfall im Landkreis Lörrach, bei welchem ein Motorradfahrer getötet wurde.

Die Sperrung der L139 dauert an, es wird gebeten die Durchsagen des Verkehrswarnfunkes zu beachten.

Erstmeldung: Kleines Wiesental / Wieslet: Schwerer Verkehrsunfall - Rettungskräfte im Einsatz - Sperrung der L139 (Stand: 22.08.19, 13.35 Uhr)

Derzeit ist die L139 zwischen Wieslet und Enkenstein voll gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist gegen 13 Uhr ein Motorrad mit einem Auto zusammengestoßen. Die Rettungskräfte sind im Einsatz, auch ein Rettungshubschrauber ist am Unfallort. Die Dauer der Sperrung ist noch nicht abzusehen. Es wird nachberichtet.

