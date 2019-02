Polizei Hagen

POL-HA: 200 Liter Dieselkraftstoff aus LKW abgezapft

Hagen (ots)

Am Mittwoch stellte ein LKW-Fahrer seinen Scania um 17.00 Uhr auf dem Rastplatz Eichenkamp an der BAB 1 in Fahrtrichtung Köln ab. Er begab sich zur Nachtruhe und stellte am Donnerstag um 05.30 Uhr fest, dass sein Tank leer war. Bislang unbekannte Diebe hatten im Laufe der Nacht ca. 200 Liter Dieselkraftstoff abgezapft. Die Polizei bittet Zeuge, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell