Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Radfahrer alleinbeteiligt verunfallt und schwer verletzt

Neuenburg (ots)

Am Mittwochabend, den 21.08.2019, gegen 21.30 Uhr, verunfallte ein französischer Rennradfahrer, der in einer vierköpfigen Radgruppe in Neuenburg unterwegs war. Aus bislang unbekannter Ursache kam der 43jährige ohne Fremdeinwirkung zu Fall und zog sich zahlreiche Verletzungen zu. Nach erfolgter Erstbehandlung durch den hinzugezogenen Notarzt und Rettungsdienst wurde er anschließend in ein Klinikum nach Freiburg verbracht.

