Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Defekte Heizdecke setzt Matratze in Brand

Staufen (ots)

Aufgrund eines technischen Defektes einer elektrischen Heizdecke, war am Donnerstag, den 22.08.2019, in den frühen Morgenstunden eine darunter befindliche Bettmatratze in Brand geraten. Glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass die Bewohnerin den Brand rechtzeitig in seiner Entstehung bemerkt hatte und die Matratze geistesgegenwärtig aus dem Fenster geworfen hatte. Die schnell eintreffende Freiwillige Feuerwehr Staufen konnte die brennende Matratze vor dem Anwesen löschen. Es kam zu keinem Gebäudeschaden. Verletzt wurde bei diesem Vorfall niemand.

