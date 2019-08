Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg/Kadelburg. Jogger gibt Hundehalter eine Ohrfeige

Freiburg (ots)

Zu einem Disput zwischen einer Familie und einem Jogger kam es am Mittwoch, 21.08.2019 gegen 17.00 Uhr am Rheinufer bei Kadelburg. Eine Familie ging hier mit ihrem Hund am Rhein spazieren als ein Jogger vorbeilief. Der Hund erschrak sich wohl über den Jogger und sprang in seine Richtung. Zu einer Berührung der beiden kam es aber wohl nicht. Der Jogger war hierüber jedoch aufgebracht und ging verbal auf die Ehefrau los, woraufhin ihr Mann dazwischen ging. Der unbekannte Jogger schlug ihn daraufhin mit der flachen Hand ins Gesicht und entfernte sich in Richtung Rheinheim.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell