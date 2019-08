Polizeipräsidium Freiburg

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Waldkirch: Dreiste Diebe montieren Autoscheinwerfer ab

Am Mittwoch zwischen 06:30-14:30 Uhr machte sich ein oder mehrere unbekannte Diebe an einem VW-Bus zu schaffen, der in der Lange Straße auf einem Parkplatz Höhe Hausnummer 88 geparkt war. An der Fahrzeugfront wurde sowohl die Blende als auch ein LED-Scheinwerfer ausgebaut und entwendet. Dies geschah aber nicht etwa mit brachialer Gewalt, sondern offenbar fachmännisch mit Werkzeug. Wer hat im genannten Zeitraum dort Personen an dem VW-Bus herumschrauben sehen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldkirch unter Tel. 07681 4074-120 entgegen.

Elzach: Familienstreit löst Polizeieinsatz aus

Weil die erste telefonische Meldung durchaus brisant geklungen hatte, waren am Mittwoch kurz nach 16 Uhr gleich zwei Polizeistreifen und der Rettungsdienst zu einer Wohnung in der Hauptstraße angerückt. Dort waren mehrere Angehörige einer Familie offenbar handgreiflich aneinandergeraten. Schnell stellte sich heraus, dass es doch nicht so schlimm war und keine Personen nennenswerte Verletzungen davongetragen hatten. Die vier Anwesenden gaben der Polizei jeweils unterschiedliche und sich widersprechende Versionen des Geschehensablaufs zu Protokoll.

