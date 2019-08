Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg Waldshut-Tiengen: Mann durch Messerstiche schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.08.19, gegen 18 Uhr, wurde ein 33 jähriger Mann in einer Wohnung in der Schmitzinger Straße durch Messerstiche schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei soll es in der Wohnung zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sein. Hierbei soll ein 42 jähriger Mann mehrmals mit einem Küchenmesser auf den 33 jährigen eingestochen haben. Dieser wurde durch die Stiche erheblich verletzt. Die Hintergründe der Tat dürften im privaten Bereich liegen. Der Tatverdächtige konnte im Zuge einer Fahndung an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden und wird im Laufe des Donnerstags, 22.08.19, dem Haftrichter vorgeführt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen deutschen Staatsangehörigen, der bereits im Bereich von Körperverletzungsdelikten in Erscheinung getreten war. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen ermittelt.

