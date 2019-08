Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Zeugensuche nach Unfall mit Personenschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.08.19, gegen 11.45 Uhr, fuhr ein 18 jähriger Rennradfahrer in den Kreisverkehr in der Wiechser-/Schwarzwaldstraße ein. Hierbei wurde ihm durch ein Mercedes-Fahrer die Vorfahrt genommen, so dass er sein Rad stark abbremsen musste und stürzte. In der Folge soll es zu einem kurzen Gespräch gekommen sein, wobei der Radler angab, dass er nicht verletzt wurde. Daraufhin fuhr der Autofahrer weg. Tatsächlich verletzte sich der Radfahrer jedoch leicht und auch sein Fahrrad wurde erheblich beschädigt. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können.

