Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen vier Männern kam es am Mittwoch, 21.08.19, gegen 21.40 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz. Hier gerieten drei bislang unbekannte Männer mit einem 19 jährigen in Streit. Daraufhin soll der 19 jährige durch die drei Männer geschlagen und am Boden liegend auch getreten worden sein. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Weiterhin sollen die drei eine mitgeführte Tasche entwendet haben. Nach dem Vorfall sollen sie sich möglicherweise mit Fahrrädern in Richtung Stetten entfernt haben. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen der Auseinandersetzung, insbesondere Hinweise zu den unbekannten Männern.

