POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom Freitag, 05.07.19, 15:00 Uhr bis Samstag, 06.07.19 12:00 Uhr

Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz:

Am Samstagvormittag, gegen 09:45 Uhr, wurde ein Peugeot beim Ausparken auf dem Parkplatz eines größeren Einkaufsmarktes auf der Landstraße in Harlingerode beschädigt. Dabei touchierte der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines grauen Opels (Limosine) den ordnungsgemäß geparkten Peugeot, welcher hierdurch am hinteren, rechten Radkasten beschädigt wurde. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Bad Harzburg mögliche Zeugen, insbesondere wer Angaben zum Unfallhergang oder zum grauen Opel machen kann, sich unter Tel.: 05322-911 110 zu melden.

