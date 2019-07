POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 05.07.2019.

Polizeiinspektion Goslar

Smartphone gestohlen.

Goslar. Am Donnerstag, zwischen 12.00 und 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter das lilafarbene Smartphone Samsung Galaxy S 9 einer 57-jährigen Goslarerin, das sie während ihres Aufenthalts in einem SB-Warenhaus in der Carl-Zeiss-Straße in der Handtasche mit sich führte. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Geldbörse gestohlen.

Goslar. Am Donnerstagabend, zwischen 19.25 und 19.35 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter die schwarze Geldbörse mitsamt Inhalt eines 57-jährigen Hahauseners, die er während seines Aufenthalts auf dem Gelände des Schützen- und Volksfestes am Osterfeld mit sich führte. Bei der Tat entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts möglicherweise entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Gartentisch beschädigt.

Goslar. Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.34 Uhr, steckten bislang unbekannte Täter offenbar einen auf einem Grundstück in der Danziger Straße abgestellten Holzgartentisch in Brand, der durch Anwohner gelöscht werden konnte. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Verkehrszeichen beschädigt.

Goslar. In der Zeit von Freitag, 28.06.19, 22.00 Uhr, bis Montag, 01.07.19, 07.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter das in der Kötherstraße, Höhe Haus Nr. 4, angebrachte Verkehrszeichen (gemeinsamer Geh- und Radweg) ab und warfen es anschließend in die Abzucht. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. In der Zeit von Montagnachmittag, 16.30 Uhr, bis Dienstagvormittag, 09.30 Uhr, wurde ein vor einer Garage im Lilienberg, Höhe Haus Nr. 20, ordnungsgemäß abgestellter Opel Zafira mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug im vorderen linken Bereich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Brand in der Breiten Straße.

Goslar. Derzeit können im Zusammenhang mit den bislang durch die Spezialisten des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion erfolgten Ermittlungen zum Brand in der Breiten Straße keine neuen Erkenntnisse, insbesondere zur Ausbruchsursache und Schadenshöhe, mitgeteilt werden. Die Beamtinnen und Beamten ermitteln allerdings nach wie vor in jede Richtung und bitten daher Personen, die vor, während oder unmittelbar nach dem Brandmeldezeitpunkt um 09.03 Uhr möglicherweise entsprechende Beobachtungen am bzw. im unmittelbaren Bereich des brandbetroffenen Gebäudes Breite Str. 20 gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

