Sexau: Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 21.08.2019, zwischen Freiamt und Sexau.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war der 29-jährige Mann gegen 9.05 Uhr von Freiamt kommend in südlicher Richtung auf der K5138 unterwegs, als es an der Kreuzung K5138 / L110 (Bushaltestelle Sonnenziel, Sexau) zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten, von Malek in Richtung Keppenbach fahrenden Pkw kam.

Der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die 66-jährige Pkw-Führerin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung komplett gesperrt.

