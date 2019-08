Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen

Waldshut. Mann von mehreren Männern zusammen geschlagen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 22.08.2019, gegen 00.50, kam es zwischen zwei Gruppen junger Männer im Bereich der Realschule in der Friedrichstraße zu einer Auseinandersetzung. Es wurde von bis zu 20 Männern berichtet. Hierbei soll es zu Beleidigungen und zumindest einer Körperverletzung gekommen sein. Mehrere Personen sollen auf einen 30-jährigen eingeschlagen haben. Danach entfernten sich eine Gruppe in Richtung der Von-Kilian-Straße / Chilbi. Der 30-jährige wurde im Gesicht verletzt, lehnte aber eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316531) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen der Auseinandersetzung.

