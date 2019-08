Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut. Taxi angefahren und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch, 21.08.2019, zwischen 17 und 18 Uhr, in der Straße "Im Wallgraben". Hier parkte ein Taxi auf dem zweiten Parkplatz bei einer Bankfiliale. Als der Taxifahrer zu seinem schwarzen Mercedes zurück kam war dieser erheblich beschädigt. Ein Unbekannter ist ihm vermutlich beim Ein- oder Ausparken an das hintere rechte Fahrzeugheck gefahren. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe 4500 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316531) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

