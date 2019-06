Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizisten übergeben Violine und Bögen im Wert von 58.000 Euro an Eigentümer

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am Dienstagnachmittag erschien ein 30-jähriger Mann im Bundespolizeirevier Neustadt/W. und gab den Verlust seines Violinenkoffers bekannt. Er war sich unsicher, ob er den Koffer im Zug liegen gelassen habe oder ihm dieser am Bahnsteig gestohlen wurde. In dem Koffer befanden sich eine Violine aus dem Jahr 1845 im Wert von 18.000 Euro sowie zwei Violinenbögen, einer aus dem Jahr 1875 im Wert von 38.000 Euro und im Wert von 2.000 Euro. Die Bundespolizisten nahmen Kontakt mit der Deutschen Bahn auf. Ein Mitarbeiter fand den Violinenkoffer mit dem wertvollen Inhalt glücklicherweise im Zug in Karlsruhe. Mit dem nächsten Zug transportierte sie den Koffer wieder nach Neustadt. Eine sehr freundliche und hilfsbereite Geste der Deutschen Bahn.

In Neustadt übergaben die Bundespolizisten dem sichtlich erleichterten Eigentümer den Koffer. So konnte dieser am Abend desselben Tages noch bei einem Konzert im saarländischen Staatstheater in Saarbrücken spielen.

