Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizisten verhaften Mann mit über 2 Promille

Landau (ots)

Gestern Nachmittag verhafteten Bundespolizisten des Reviers Bienwald einen 51-Jährigen am Hauptbahnhof Landau. Bei der Kontrolle des alkoholisierten Mannes aus Pirmasens stellten die Beamten fest, dass er seit Mai dieses Jahres mit Haftbefehl gesucht wurde. Das Amtsgericht in Gotha hatte ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu einer Geldstrafe von 900 Euro verurteilt. Da er die Strafe nicht bezahlen konnte, muss er nun die nächsten 30 Tage in der Justizvollzugsanstalt Frankenthal bleiben. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,33 Promille.

