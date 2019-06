Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Fahrkartenautomat am Bahnhof Hauenstein aufgebrochen - Bundespolizei sucht Zeugen

Hauenstein (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 18. auf den 19. Juni den Fahrkartenautomaten am Bahnhof Hauenstein-Mitte auf. Bundespolizisten sicherten DNS-Spuren vor Ort und ermitteln wegen besonders schwerer Fall des Diebstahls. Die Diebe erbeuteten eine größere Bargeldmenge und verursachten am Automaten einen Sachschaden von etwa 4.000 EUR. Die Bundespolizei geht davon aus, dass während der Tatausübung laute Schneidegeräusche zu hören waren. Zeugen werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern zu melden (Tel. 0631/34073-0 oder bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de).

