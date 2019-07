Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann versucht, Senior zu bestehlen

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag um 14.40 h auf dem Parkplatz der Volksbank an der Schulze-Delitzsch-Straße offensichtlich versucht, einen Senior zu bestehlen. Der 70-jährige Bottroper wurde von dem Unbekannten angesprochen, als er in seinem Auto saß. Der Unbekannte bat um Kleingeld - angeblich, um damit die öffentlichen Toiletten bezahlen zu können. Als der Senior hilfsbereit in sein Portemonnaie greifen wollte, versuchte der Unbekannte mehrfach, an die Geldbörse zu gelangen. Der Bottroper konnte verhindern, dass er bestohlen wurde. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute in Richtung Ortskern Kirchhellen. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 1,70 m groß, sah asiatisch aus, trug eine zerrissene Hose und hatte einen Strichbart am Kinn. Zeugen, die wissen, wer der Mann ist, sollen sich beim Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 melden. Die Polizei warnt vor dem Geldwechsel-oder Bettel-Trick, der fast immer gleich abläuft: Fremde bitten das Opfer, eine Münze zu wechseln oder betteln danach. Wenn das Opfer die Geldbörse zieht und das Münzfach öffnet, wird es vom Täter abgelenkt. Während der Trickdieb beispielsweise seine Münze in die Börse wirft oder das Opfer nach Geld sucht, nimmt der Täter Banknoten heraus. Seien Sie vorsichtig und achten Sie auf Ihre Wertgegenstände!

