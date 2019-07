Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Harley Davidson mit Sternenhimmel gestohlen

Recklinghausen (ots)

Eine blaue Harley Davidson mit lackiertem Sternenhimmel haben Unbekannte am Dienstag zwischen 18.30 h und 19.30 h von der Koeppstraße gestohlen. Das Motorrad stand am Straßenrand und war verschwunden, als der Fahrer zurückkam. Zeugen, die das Motorrad oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell