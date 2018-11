POL-GÖ: (602/2018) A 7 im Bereich Göttingen in Fahrtrichtung Hannover nach Unfall voll gesperrt - Nachtragsmeldung

Göttingen (ots) - A 7, vor der Anschlussstelle Göttingen Nord, Fahrtrichtung Hannover Dienstag, 13. November 2018, seit 11.30 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - Nach ersten Informationen wechselte zur Unfallzeit ein Sattelzug von dem Hauptfahrstreifen in die mittlere Fahrspur. Aus bisher ungeklärten Gründen prallte ein anderer Wagen auf dem Sattelzug. Im nachfolgende fuhren weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle. Es waren neben dem Sattelzug auch ein Transporter und insgesamt fünf Pkw an dem Unfall beteiligt. Drei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Leichte Verletzungen erlitten zwei Personen.

Die A 7 ist im Bereich der Unfallstelle bis auf weiteres gesperrt.

Der Verkehr wird zurzeit von der Anschlussstelle Göttingen bis zur Anschlussstelle Göttingen Nord umgeleitet.

Es wird nachberichtet.

