POL-GÖ: (599/2018) Zwei Einbrüche in Waake

Göttingen (ots) - Waake (Landkreis Göttingen), Im Burgfeld und Vor der Bruck Montag, 12. November 2018, in der Zeit zwischen 09.20 Uhr und 19.30 Uhr

WAAKE (jan) - Bei zwei Einbrüchen zur Tageszeit am Montag (12.11.18) in Einfamilienhäuser in Waake (Landkreis Göttingen) ist ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden.

In der Zeit zwischen 09.20 Uhr und 19.30 Uhr gelangten die Einbrecher in den Straßen "Im Burgfeld" und "Vor der Bruck" durch die aufgebrochenen Terrassentüren in die Gebäude. Die Räume werden nach Diebesgut durchsucht. Nach ersten Informationen wurde Schmuck gestohlen. Der Wert des Diebesgutes ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Duderstadt unter Telefon 05527/98010.

